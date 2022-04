Vrijdag trekken buien over het land, afgewisseld met droge momenten waarbij de zon zich ook laat zien. In het zuiden wordt het 7 graden, in de rest van Nederland wordt het met 10 graden iets warmer.

De westelijke wind is matig van kracht, maar aan zee en rond het IJsselmeer waait het vrij krachtig. Ondanks de zonnige perioden maakt de wind het gevoelsmatig kouder.

In de avond trekken vanaf de Noordzee opnieuw buien richting ons land. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag kan er wat winterse neerslag vallen. Het is een frisse nacht met landinwaarts temperaturen net boven het vriespunt en aan zee rond de 4 graden.