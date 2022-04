De 32-jarige Olivier van de G. heeft tegen de politie verklaard dat hij en de veertienjarige Esmee "meer dan vriendschappelijk" met elkaar waren. Dat bleek vrijdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Den Haag. De dood van het meisje zou volgens zijn advocaat Job Knoester in een opwelling zijn gebeurd.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Van de G. van moord, ontucht en het wegmaken van het lichaam van Esmee. Knoester zegt dat alles in een opwelling gebeurde en dat er daarom sprake is van doodslag.

Van de G. heeft verklaard dat hij en Esmee op de avond van 30 december aan het stoeien waren in zijn woning in Leiden, waarna hij haar in een wurggreep nam. Hoe dat precies is gebeurd, zegt Van de G. zich niet goed te kunnen herinneren.

Hij zegt dat toen hij merkte dat het meisje niet meer leefde, hij haar meenam uit zijn flat en haar lichaam achterliet bij een boom aan de Melchior Treublaan, op zo'n 1,5 kilometer van zijn huis. Daar werd ze op Oudejaarsdag gevonden door een groepje sporters.

Familie wees politie op Van de G.

De politie kwam Van de G. al snel op het spoor na aanwijzingen van de familie van Esmee, zo bleek vrijdag. Het meisje had namelijk geheimzinnig gedaan over haar contact met de man. Esmee en Van de G. kenden elkaar van schoolkamp. Ook was Van de G. haar turndocent.

Die nacht is de politie twee keer bij het huis van de man geweest. Daar zou hij verbaasd hebben gereageerd op de vermissing van Esmee.

Telefoongegevens van Esmee leidden ook naar Van de G., bleek vrijdag. Zo gaf haar telefoon aan dat ze in de buurt van de woning van Van de G. was geweest. Ook werden op het toestel seksueel getinte berichten aangetroffen tussen het meisje en haar turnleraar. De twee zouden in een jaar tijd zo'n 25.000 berichten naar elkaar hebben gestuurd.

Van de G. heeft verklaard mee te willen werken aan het politieonderzoek. "Wat er gebeurd is, is verschrikkelijk. Ik wil graag helpen om te zorgen dat dit zo goed mogelijk wordt opgelost", zei hij. Van de G. werkt ook mee aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC).

De volgende zitting staat gepland op 24 juni.