Een man is in de nacht van woensdag op donderdag tot drie keer toe met een bestelbusje op politiewagens ingereden in Oegstgeest. De politie wilde de man rond 0.30 uur aanhouden op de Abtspoelweg, nadat zijn nummerbord was herkend van een geweldincident nog geen uur eerder in Leiden. De man, die onder invloed was, gaf vervolgens gas en reed in op de politieauto.

Vervolgens ging de man ervandoor en zette de politie de achtervolging in, waarna hij opnieuw op hen inreed. De agenten probeerden de man te stoppen met pepperspray en door te schieten met een stroomstootwapen. Desondanks reed de man door naar de Haarlemmertrekvaart, waar hij nog een politiewagen ramde.

Vervolgens hebben agenten meerdere schoten gelost in een poging de man te laten stoppen met rijden. Het busje werd uiteindelijk gevonden op de Leidsevaart, de man zelf werd die nacht niet gevonden.

De veertigjarige man uit Voorschoten meldde zich donderdag zelf bij het politiebureau, waar hij is aangehouden. De agenten in de auto's raakten lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.