Staatsbosbeheer heeft afgelopen winter 157 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Daarmee ligt het aantal afgeschoten dieren ver onder het aangekondigde aantal van 1.400 edelherten.

Er lopen daardoor nog ruim 1.700 edelherten in de Oostvaardersplassen, terwijl vastgesteld is dat in het natuurgebied ruimte is voor 500 herten.

Dat er minder herten zijn afgeschoten, komt volgens Staatsbosbeheer door het warme weer van afgelopen winter. Daardoor waren de herten zeer actief en alert en dus lastig te benaderen door jagers. In koudere periodes worden normaal meer herten geschoten. "Om de uiteindelijke doelstand van 500 edelherten te kunnen bereiken, is meer tijd nodig dan aanvankelijk werd ingeschat", aldus Staatsbosbeheer.

In de Oostvaardersplassen is plek voor in totaal 1.100 grote grazers, waarvan 500 edelherten en in totaal 600 konikpaarden en heckrunderen. Voor de winter werden 670 paarden en runderen geteld. Staatsbosbeheer verwachtte 80 runderen te moeten afschieten. De organisatie laat weten het aantal paarden en runderen weer te hebben teruggebracht tot 600.

Enkele jaren geleden ontstond veel ophef omdat in de Oostvaardersplassen niet voldoende voedsel te vinden was voor de steeds maar uitdijende groepen grote grazers, waarop toen nog niet werd gejaagd. Nadien is besloten dat de gebiedsbeheerder de aantallen dieren binnen de perken houdt.