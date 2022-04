De rechtbank in Arnhem heeft Yassine A. donderdag een celstraf van tien jaar opgelegd vanwege zijn aandeel in een reeks aanslagen rondom het fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel. Uitvoerders van die aanslagen kregen celstraffen tot acht jaar opgelegd.

De 21-jarige A. speelde als doorgeefluik van zijn halfbroer Ali G. een cruciale rol bij de aanslagen die gericht waren tegen (oud-)medewerkers van het fruitbedrijf. Aanleiding tot de terreurcampagne was dat de leidinggevenden van het bedrijf in 2019 meldden dat ze cocaïne hadden gevonden tussen de bananen.

Bij de serie aanslagen in 2020 vielen geen dodelijke slachtoffers, maar het scheelde niet veel. In de rechtbank vertelden twee broers dat zij aan de vlammenzee wisten te ontsnappen door uit het raam van hun ouderlijk huis te springen. Die brand was ontstaan nadat er een steen door de ruit was gegooid, in combinatie met een mortierbom.

Mohammed El K. fungeerde als ronselaar van de aanslagplegers en kreeg acht jaar cel opgelegd. Hij zette jonge mannen ertoe aan om in ruil voor geld zwaar vuurwerk af te laten gaan bij woningen van mensen die werkzaam waren bij De Groot of dat ooit waren. Op deze manier moesten de eigenaren van de fruithandel onder druk worden gezet, zodat ze 1,5 miljoen euro zouden betalen - een 'schadevergoeding' voor de inbeslagname van de drugs.

Verklaringen undercoveractie bruikbaar als bewijs

Om een einde te maken aan de aanvallen, zette het Openbaar Ministerie (OM) een undercoveroperatie op touw die tot discussie leidde bij de verdediging. Een verdachte werd stevig ondervraagd door undercoveragenten die zich voordeden als criminelen.

Naar de mening van de verdediging gebeurde dat té stevig. Zijn bekentenis en het aanwijzen van andere verdachten zou daarom niet gebruikt mogen worden als bewijs.

De rechtbank oordeelde hier anders over en gebruikte de verklaringen als bewijs. Dat de man terugkwam van zijn verhaal, had er volgens de rechter mee te maken dat hij en zijn familie werden bedreigd. Daarom wordt zijn naam ook niet in dit artikel genoemd.

De zaak tegen hoofdverdachte G. moet nog inhoudelijk worden behandeld. De man zou namelijk vanuit zijn cel verantwoordelijk zijn geweest voor nog een serie aanslagen, die werden gepleegd in 2021. Wanneer die zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.