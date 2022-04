Met het schrappen van de laatste coronamaatregelen lijkt de drukte op de weg weer op het niveau van voor de coronacrisis te komen. Dat laat de ANWB desgevraagd aan NU.nl weten. Ook in het openbaar vervoer wordt het weer drukker, hoewel het aantal passagiers nog niet op het niveau van 2019 ligt.

Volgens een ANWB-woordvoerder zijn de drukte op de weg en het aantal files in de afgelopen weken fors toegenomen. Op sommige dagen is het net zo druk als in 2019, het jaar voordat de coronacrisis uitbrak.

"Met name op dinsdag en donderdag is het druk op de weg", meldt de woordvoerder. "Dat lijken populaire dagen om op kantoor te werken."

De ANWB ziet vooral het woon-werkverkeer toenemen. Daarmee lijkt het loslaten van de laatste coronamaatregelen, zoals het schrappen van het thuiswerkadvies, de voornaamste oorzaak van de toegenomen drukte.

Bovendien ziet de verkeersorganisatie ook meer files zonder oorzaak. "Die zijn simpelweg het gevolg van een groter verkeersaanbod", verklaart de woordvoerder.

Drukte op het spoor richting niveau 2019

Ook in het openbaar vervoer neemt de drukte toe. Vorig weekend evenaarde het aantal reizigers het niveau van 2019, maar dat lijkt een uitschieter te zijn. Het gemiddelde niveau ligt nu op ongeveer 73 procent, meldt de NS.

Een belangrijke reden voor de toenemende drukte lijkt ook hier het schrappen van de coronamaatregelen - waaronder de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer - te zijn, legt een woordvoerder uit.

De woordvoerder benadrukt dat er altijd meerdere factoren invloed hebben op de drukte in het openbaar vervoer. Zo kan ook het mooie weer van een tijdje geleden hebben meegespeeld.

Drukte in trein komt mogelijk ook door hoge brandstofprijzen

De NS meldt op basis van eigen onderzoek dat de drukte vooral te zien is in weekenden. De spoorwegmaatschappij concludeert dat het vooral om 'recreatieve reizigers' gaat. Dat zijn volgens de woordvoerder reizen "die niet door de baas vergoed worden", zoals een uitje of bezoek aan familie.

Een mogelijke oorzaak hiervan is de verhoging in brandstofprijzen, meldt de NS. Doordat het duurder is om de auto te gebruiken, kiezen mensen vaker voor het openbaar vervoer. Zeker dus als het om recreatieve reizen gaat.

De ANWB laat aan NU.nl weten de effecten van de hoge brandstofprijzen nog niet te zien.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de drukte in het openbaar vervoer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis ligt. Dit is onjuist. Vorig weekend was er een uitschieter waarbij dat niveau werd gehaald, maar over het algemeen is het nog wat rustiger.