De ANWB verwacht donderdag na een drukke ochtendspits (de zwaarste spits van dit jaar) ook een zware avondspits. Het verkeer moet met name rekening houden met zware windstoten. Vanwege het weer heeft het KNMI vanaf het middaguur code geel uitgegeven voor het hele land.

In het westen moeten weggebruikers rekening houden met windstoten tot 90 kilometer per uur. Aan zee kan het er zelfs nog wat ruwer aan toegaan. In het oosten kunnen windstoten tot 85 kilometer per uur voorkomen. Lokaal komen ook buien voor en is er kans op hagel en onweer. In de avond verdwijnen de zware windstoten.

De eerste files ontstaan vanmiddag rond 15.30 à 16.00 uur. Met name rond Rotterdam en Eindhoven wordt het al vroeg druk, verwacht de ANWB. Tijdens de avondspits zullen op de gebruikelijke knelpunten files ontstaan, met name in de Randstad en in het zuiden van het land.

Met 887 kilometer file was de spits van donderdagochtend tot nu toe de drukste spits van het jaar. Ook die drukte was te wijten aan het slechte weer, waardoor de dagelijkse files veel langer waren. De ANWB kan niet zeggen of het donderdagavond nog drukker wordt dan in de ochtend.

Veel dagelijkse files zijn weer terug

Volgens de ANWB zijn op diverse wegen de dagelijkse files weer terug. Vooral in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland is het aantal files fors toegenomen.

Toch blijkt uit de filecijfers van januari tot en met maart van dit jaar dat "we nog heel ver af zijn van het oude normaal", aldus de ANWB. In de eerste drie maanden van dit jaar stonden er 62 procent minder files dan in het eerste kwartaal van 2019, de periode voor de coronapandemie.

Het spitsrecord van dit jaar stond op 818 kilometer en werd op 31 maart gemeten. Op die dag had het verkeer last van sneeuwval.