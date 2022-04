De politie heeft vorig jaar bij 18.477 incidenten geweld gebruikt, meldt de politie donderdag zelf. Dat zijn ongeveer tweeduizend geweldsincidenten meer dan in het jaar ervoor. De stijging is volgens de politie "een effect van de coronatijd op de samenleving". In 2019 gebruikte de politie bij 14.507 incidenten geweld.

In totaal zijn vorig jaar 35.882 geweldsmiddelen gebruikt, waarbij de politie in de meeste gevallen (55 procent) fysiek geweld zonder wapens gebruikte. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld duw- en trekwerk en slaan.

Volgens de cijfers richtten agenten in 8 procent van de gevallen (2.861 keer) een vuurwapen op iemand. In 78 gevallen zagen zij zich ook genoodzaakt om gericht te schieten. 165 keer loste de politie een waarschuwingsschot.

Verder grepen agenten opvallend vaak naar de lange wapenstok en maakte de politie vaker gebruik van traangas en het waterkanon. Ook het aantal inzetten van de bereden politie nam toe. Deze toenames zijn volgens de politie te verklaren door het grote aantal (corona)demonstraties vorig jaar waarbij de politie in actie kwam.

Volgens hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw is er steeds meer ongenoegen in de samenleving en staat gezag ook steeds vaker ter discussie. "Dat zie je terug in de aard van de incidenten", zegt hij.

De politie kijkt ook of agenten goed hebben gehandeld tijdens een geweldinzet. In 2021 bleek uit beoordelingen dat 231 agenten buitensporig veel geweld hadden gebruikt. Tegen hen zijn maatregelen genomen, aldus de politie.

Alle eenheden van de politie registreren sinds 2019 alle gebruikte geweldsmiddelen. Daarvoor werd alleen het zwaarste geweldsmiddel dat werd ingezet genoteerd.