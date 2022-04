De partij van Jos van Rey , de Liberale Volkspartij Roermond LVR, keert na acht jaar gedwongen oppositie terug in de coalitie van de gemeenteraad van Roermond.

Informateur Dirk Franssen van de LVR adviseerde de gemeenteraad woensdagavond een coalitie van zijn partij met GroenLinks, CDA en VVD, goed voor 21 van de 31 raadszetels.

Acht jaar lang handhaafden de grote partijen in Roermond een cordon sanitair rond de LVR, omdat voormalig wethouder Jos van Rey eerst werd verdacht en later ook werd veroordeeld wegens fraude. Die uitsluiting is nu voorbij, bleek woensdag.

Ook GroenLinks en VVD lieten weten graag deel te nemen aan de voorgestelde coalitie.

Alleen CDA heeft nog aantal vragen

Alleen het CDA maakte onverwachts een terugtrekkende beweging. Die partij zit nog met een aantal vragen die volgens CDA-raadslid Angely Waajen nog beantwoording door de informateur behoeven. Franssen toonde zich onaangenaam verrast over de opstelling van het CDA, temeer omdat hij door wilde als formateur, maar het CDA daar nu voor gaat liggen en daarmee het formatieproces vertraagt.

Volgens de PvdA in de Roermondse raad maakt de opstelling van het CDA duidelijk dat die partij zich wil terugtrekken. Ook Waajen constateerde dat er "nog andere partijen met drie zetels zijn" die in de coalitie zouden kunnen. Franssen nodigde de vier door hem voorgestelde coalitiepartijen tenslotte uit voor een informele bijeenkomst. "Ik zie wel wie er dan komt opdagen", sloot hij de vergadering af.

Van Rey werd veroordeeld voor corruptie

De LVR is een afsplitsing van de VVD. De LVR ontstond in 2013 toen de VVD Van Rey onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 2014 wegens de verdenking van corruptie. In april 2015 royeerde de VVD Van Rey. De voormalige VVD-wethouder werd enkele jaren geleden tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie en verkiezingsfraude.

Twee jaar lang mocht hij geen wethouder worden - maar die periode is voorbij. Zijn naam werd woensdagavond in Roermond nog niet genoemd. Maar in de gemeenteraad waren de afgelopen jaren felle ruzies tussen LVR en andere fracties, mede vanwege de aanwezigheid van Van Rey. Diens partij groeide de afgelopen verkiezingen van negen naar elf zetels, en blijft met afstand de grootste in de raad.