Het midden en zuiden van het land beleven donderdag een kletsnatte ochtend. In de loop van de dag wordt het daar geleidelijk iets droger, maar dan is er in het noorden weer kans op regen, hagel en onweer.

Het waait hard uit het zuidwesten, boven land is de wind vrij krachtig en aan zee waait het ronduit hard. Er is kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

De temperatuur ligt tussen 8 en 12 graden. 's Avonds gaat de wind langzaamaan wat liggen en zijn er minder buien.