Werkstudenten hebben de evacuatie van Afghaanse tolken begeleid na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan in augustus 2021, blijkt donderdag uit onderzoek van Zembla. In een noodoproep vroeg het ministerie van Buitenlandse Zaken de studenten het crisisteam van het ministerie te ondersteunen. "Wij waren het crisisteam", zegt een van hen.

"Ik dacht dat ik broodjes ging smeren, maar we moesten tolken contacteren en hen begeleiden naar het vliegveld", vertelt een van de studenten in de uitzending.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken deed kort na de val van de Afghaanse hoofdstad Kaboel een oproep aan studenten die een of twee dagen per week bij het ministerie werkten via het leer-/werkprogramma Defensity College. Het ministerie zette hen vervolgens in voor de evacuatie van tolken, laat Zembla donderdagavond zien in Missie Afghanistan: De Hel van Kaboel.

Toen de Taliban na de machtsovername Kaboel innamen, proberen duizenden mensen het land te ontvluchten. Afghaanse tolken die voor Nederland hadden gewerkt, kwamen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. De werkstudenten belden en begeleidden de tolken en volgden hen via WhatsApp op hun tocht naar het vliegveld.

Begeleiding vanuit het ministerie was er nauwelijks, zeggen de werkstudenten. In de uitzending reageert oud-topdiplomaat Pieter Feith kritisch: "Ik vind dat dit niet kan, want je zadelt jonge mensen die niet eerder met dat bijltje hebben gehakt op met verantwoordelijkheden die gaan om mensenlevens."

Het ministerie wilde niet reageren, meldt Zembla in een persbericht. Volgens een woordvoerder gaat het ministerie niet op de vragen in, omdat er "op dit moment een evaluatie gaande is".