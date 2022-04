Provincies onderhandelen met zestig (boeren-)bedrijven met een hoge stikstofuitstoot die beschermde natuur zwaar belast, volgens minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Zij besprak woensdagavond met de Tweede Kamer haar stikstofplannen voor de komende jaren.

Het kabinet wil samen met provincies grote vervuilers versneld uitkopen om de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. De uitkoopregeling voor zogenoemde piekbelasters moet "zo aantrekkelijk mogelijk" zijn, benadrukte de minister in de Kamer.

De minister wees opnieuw op manieren om groener te boeren en zei dat vrijwilligheid centraal staat bij het uitkopen van boeren in kwetsbare gebieden. Gedwongen uitkoop is volgens haar echter niet uit te sluiten.

Onteigeningsprocedure wordt ingezet wanneer vrijwillige maatregelen niet werken

"Als bijvoorbeeld uit de gebiedsinformatie vanuit de provincies blijkt dat vrijwillige maatregelen niet tot resultaat leiden, dan heb je geen andere keuze, dan moet ik ingrijpen en dat is het moment dat onteigening volgens de geldende procedures moet worden ingezet", vertelde Van der Wal.

Die procedures houden volgens de minister ook in dat zij "aan de voorkant" duidelijk wil maken "onder welke voorwaarde we onteigening gaan inzetten". Zo hoopt ze meer duidelijkheid te geven aan boeren in gebieden met veel kwetsbare natuur. "Dat hoort bij fair play."