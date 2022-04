Ook in Nederland worden Kinder Surprise-eieren en een aantal andere chocoladeproducten van fabrikant Ferrero uit de schappen gehaald. De producent heeft daar zelf uit voorzorg toe besloten vanwege een mogelijk verband tussen chocolade die is gemaakt in een Belgische fabriek en salmonella-infecties in Europese landen.

"In Nederland hebben we geen klachten van consumenten ontvangen. Ook zijn geen van onze Kinder-producten die op de markt zijn gebracht, positief getest op salmonella. Toch nemen we deze zaak uiterst serieus, omdat de zorg voor de consument onze hoogste prioriteit heeft", laat Ferrero weten.

Eerder riep de Belgische instantie voor voedselveiligheid FAVV consumenten er al toe op enkele specifieke producten van Ferrero uit voorzorg niet meer te eten.

Ook Nederlandse consumenten wordt nu geadviseerd de bewuste chocolade niet te eten en voor terugbetaling contact op te nemen met de klantenservice. Naast om Kinder Surprise gaat het om Kinder Schokobons, Kinder Happy Moments, een adventkalender en Mix Peluche. Per product heeft de fabrikant de houdbaarheidsdata gepubliceerd die op de betreffende partijen staan.

"We werken samen met winkeliers om ervoor te zorgen dat deze producten niet langer te koop zijn en dat ze worden teruggehaald", aldus Ferrero. "Wij nemen voedselveiligheid uiterst serieus en betreuren deze zaak."