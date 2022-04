Boa's geen religieuze symbolen als hoofddoeken laten dragen is stigmatiserend, zegt het College voor de Rechten van de Mens woensdag. Het college roept minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) ertoe op de neutraliteit van boa's te beoordelen op basis van gedrag, en niet op de kleding die ze dragen.

Het is belangrijk dat ambtenaren als politiemensen en boa's neutraliteit uitstralen, en daar hoort geen religieuze kleding bij, vindt Yesilgöz. Volgens het college stelt de minister dat boa's die religieuze symbolen dragen geen of minder gezag hebben.

De aanname dat je niet op een neutrale en onpartijdige manier kunt handelen als je laat zien dat je religieus bent, is discriminerend. Het college zegt dat je mensen moet beoordelen op hun gedrag en niet op uiterlijke kenmerken, zoals een hoofddoek.

Door het verbod kunnen vrouwen en meisjes die een hoofddoek dragen geen boa worden, zegt het college verder. Dat heeft gevolgen voor hun bijdrage aan de samenleving en hun zelfstandigheid.

In december 2021 sprak de Tweede Kamer zich al uit tegen het dragen van religieuze kleding door boa's. Yesilgöz wil met gemeenten in gesprek over een richtlijn voor boa's, waarin het verbod wordt vastgelegd. Een aantal gemeenten vindt dat boa's wel een hoofddoek, keppeltje of tulband mogen dragen.

Volgens het College kan maatwerk uitkomst bieden. "In andere landen heeft men een oplossing gevonden door bijvoorbeeld een hoofddoek te ontwerpen die bij het uniform past."