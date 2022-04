De Twijfeltelefoon beantwoordt sinds 17 maart niet alleen maar vragen over de coronavaccinaties, maar ook over bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Toch gaan de tweehonderd tot driehonderd telefoontjes per week nog vooral over de coronaprikken, vertelt internist en oprichter Robin Peeters aan NU.nl.

De Twijfeltelefoon werd in november opgezet onder de naam Vaccinatie Twijfel Telefoon. Mensen konden via de lijn vragen stellen aan medici en speciaal getrainde studenten over de coronavaccinatie. Dat deden ongeveer zeshonderd mensen per dag.

Nu wordt de lijn een stuk minder vaak gebeld, zegt Peeters. "Dat is ook de reden waarom we meer onderwerpen willen behandelen. We hebben de infrastructuur en expertise."

Sinds maart kunnen mensen ook met vragen over de vroege opsporing van darmkanker terecht bij de telefoonlijn. Toch gaat nog steeds het merendeel van de vragen over de coronaprik. Peeters denkt dat dat gaat veranderen als de onderwerpen verder worden uitgebreid.

Vooral focus op voorkomen ziektes

Vanaf maandag kun je ook naar de Twijfeltelefoon bellen als je vragen hebt over HPV-vaccinaties. Het HPV-virus kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. Sinds eind januari kunnen niet alleen meisjes ouder dan dertien jaar, maar ook jongens en kinderen tussen de tien en dertien jaar zich laten vaccineren tegen het HPV-virus.

Wat voor onderwerpen daarna nog worden toegevoegd, weet Peeters nog niet. "We proberen specifieke onderwerpen te pakken waarbij wij het gevoel hebben dat het leeft bij de patiënten, of dat er veel desinformatie over rondgaat op sociale media."

Wel weet Peeters dat de onderwerpen vooral gaan over het voorkomen van ziektes. "De Twijfeltelefoon wordt een soort preventieplatform waar mensen vragen kunnen stellen over medische vraagstukken."