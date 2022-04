In Nederland zijn nu twee gevallen bekend van kinderen die besmet zijn geraakt met de salmonellabacterie. Deze gevallen worden gelinkt aan een grote Europese uitbraak, bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving van RTL Nieuws. Die Europese uitbraak is mogelijk ontstaan door besmette Kinder Surprise-eieren.

Beide kinderen zijn jonger dan vijf jaar en werden bij de huisarts gemeld door hun ouders. "We weten dat dit kinderen zijn die besmet zijn met dezelfde stam van de bacterie", legt een RIVM-woordvoerder uit. "Maar we weten niet wat deze kinderen hebben gegeten."

In andere Europese landen is sprake van een salmonella-uitbraak die wordt gelinkt aan de chocolade-eieren van het merk Ferrero die zijn gemaakt in een fabriek in het Belgische Aarlen. De Belgische en Britse gezondheidsdiensten riepen er daarom eerder toe op om daar geproduceerde eieren even niet te eten.

"Met Pasen in aantocht verzoekt het FAVV dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben, en zo ja, ervoor zorgen dat ze niet worden geconsumeerd", aldus de Belgische gezondheidsdienst. Bij de zuiderburen zijn overigens nog geen bevestigde salmonellagevallen bekend. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om 63 gevallen.

De salmonellabacterie kan een besmettelijke darmziekte veroorzaken. Mensen lopen die meestal op door besmette producten te eten. Niet iedereen wordt ook echt ziek van een besmetting. Mensen die wel ziek worden, hebben vaak last van buikkrampen, misselijkheid en diarree. De klachten houden vaak vier tot zeven dagen aan.