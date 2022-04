Na komend weekend is het grauwe, koude weer voorlopig voorbij. De wind draait en zorgt ervoor dat er veel zachte en warme lucht richting Nederland komt. De zon zal regelmatig doorbreken en temperaturen rond de 20 graden zijn dan goed denkbaar.

Dat zeggen meteorologen van Weerplaza en Weeronline dinsdag op basis van hun weermodellen.

"De kans is bijzonder groot dat er na het weekend een periode aanbreekt van hogere temperaturen en veel meer zon", aldus Raymond Klaassen van Weerplaza. "We laten de weken van kou en wisselvallig weer achter ons." De temperaturen lopen dan naar verwachting op tot 20 graden. "En vermoedelijk wordt het in het zuiden nog een paar graadjes warmer."

Het weerbeeld in Nederland wordt nu gedomineerd door een stroom van koude lucht uit het noorden. "Vanaf maandag draait de wind naar zuid-zuidoostelijke richting en komt er vooral zachte lucht onze kant op", stelt Klaassen. "Het wordt typisch lenteweer. De lucht zal niet altijd strakblauw zijn, maar de zon is dan naar verwachting wel heel vaak te zien."

Eerst even doorbijten: regen en nachtvorst

Voordat het lenteweer zich aandient, wordt het overigens nog wel even doorbijten. "Tot maandag krijgen we nog flink wat neerslag voor onze kiezen", waarschuwt de weerman. "Tot die tijd blijven de temperaturen onder de 10 graden hangen." Vrijdag en zaterdag is er zelfs kans op nachtvorst. "Ik denk dat de bezoekers van het Boekenbal er goed aan doen zich warm te kleden, voor het geval ze even in de rij moeten staan."

Weeronline sluit zich volmondig bij deze voorspellingen aan. "Het lijkt er niet op dat we weer teruggaan naar het frisse en natte weer van deze week", stelt weerman Matthijs van der Linden met klem.