Bij het vinden van stageplekken voor studenten en op de arbeidsmarkt is racisme hardnekkig, zo signaleert de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh. Als het aan hem ligt, gaan de stage- en arbeidsmarkt daarom op de schop, zegt hij tegen NU.nl. Experts geven Baldewsingh gelijk.

Een einde aan solliciteren voor een stageplek, daarmee denkt Baldewsingh racisme en discriminatie rond stages uit te kunnen bannen. Studenten moeten nu solliciteren voor een stageplek en dat werkt discriminatie in de hand.

"Ik zie dat studenten aan hun lot worden overgelaten", zegt Baldewsingh daarover. "De opleiding zou voor studenten stageplekken moeten regelen."

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) bevestigt aan NU.nl dat stagediscriminatie "drastisch zou kunnen verminderen" wanneer een onderwijsinstelling studenten koppelt aan een stageplek zonder dat ze hoeven te solliciteren. "Je kijkt dan wat de student wil leren en wat bedrijven bieden aan leermogelijkheden en zo maak je een match", legt onderzoeker Hanneke Felten namens het kennisplatform uit.

"Zo voorkom je dat bedrijven afgaan op een achternaam of op een 'klik'. Want of je snel met iemand klikt of niet, hangt sterk af van vooroordelen en stereotypen. Afgaan op de 'klik' leidt dus tot stagediscriminatie en dat moeten we voorkomen."

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kan zich vinden in het idee van Baldewsingh. "Een stageplek is van groot belang voor de rest van je carrière", licht vicevoorzitter Joshua de Roos namens de belangenbehartiger van 800.000 studenten toe tegenover NU.nl. "Het is eigenlijk belachelijk dat we het in 2022 nog moeten hebben over stagediscriminatie."

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over discriminatie en racisme

ROC Nijmegen start pilot tegen stagediscriminatie

ROC Nijmegen heeft meegemaakt dat hun studenten werden gediscrimineerd bij het zoeken van stageplekken, zegt een woordvoerder van de mbo-opleiding tegen NU.nl. Daarom start het ROC eind april voor tien studenten een proefproject samen met stagebedrijven.

Het ROC koppelt de studenten aan een stageplek. Ze hoeven daarvoor niet te solliciteren. De mbo-school laat weten geïnspireerd te zijn door het onderzoek van KIS naar stagediscriminatie.

"We willen actief gelijke kansen creëren op de arbeidsmarkt", licht de woordvoerder namens ROC Nijmegen toe. "Je kunt dat als school alleen samen met het bedrijfsleven oplossen. Hopelijk is dit kleine project de opmaat naar iets groters."

'Personeelsbeleid overheid gaat niet goed'

Discriminatie op de arbeidsmarkt is eveneens hardnekkig, ook bij de overheid, stelt Baldewsingh. "Ik zal de overheid en dus ook de gemeenten heel nadrukkelijk aanspreken op hun personeelsbeleid, want het gaat niet goed", belooft hij.

De NCDR vindt het bovendien een goed idee om anoniem solliciteren door te voeren, sollicitatiecommissies diverser te maken en te experimenteren met zogenoemd open hiring om de situatie voor bepaalde beroepsgroepen te verbeteren.

Bij open hiring worden sollicitanten niet op hun cv of diploma's aangenomen, maar op volgorde van binnenkomst van hun sollicitatie. Ze krijgen vervolgens op de werkvloer hun opleiding. Open hiring is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het kabinet wil met de maatregel aan de slag, zo staat te lezen in het regeerakkoord.

De NCDR heeft in het Zeeuwse Vlissingen positieve ervaringen met open hiring gehoord van een horecaondernemer. Deze restauranteigenaar was een van de ongeveer 35 deelnemers aan een zogenoemde town hall meeting, een kleinschalige bijeenkomst waarin burgers in gesprek gaan met bestuurders.

De restauranteigenaar vertelde dat open hiring heeft bijgedragen aan het diverser maken van de werkvloer op zijn bedrijf. Hij heeft bijvoorbeeld meer oudere werknemers geworven. Het personeel dat via open hiring was aangenomen, zou bovendien loyaler zijn aan het bedrijf dan andere kandidaten.

Rabin Baldewsingh bij een town hall meeting over arbeidsmarkt- en stagediscriminatie in Vlissingen. "Hij was heel betrokken, luisterde goed en stelde aanvullende vragen", reageert Antidiscriminatievoorziening Zeeland enthousiast tegenover NU.nl. Rabin Baldewsingh bij een town hall meeting over arbeidsmarkt- en stagediscriminatie in Vlissingen. "Hij was heel betrokken, luisterde goed en stelde aanvullende vragen", reageert Antidiscriminatievoorziening Zeeland enthousiast tegenover NU.nl. Foto: ADV Zeeland | Leanne Gaalswijk

Succesverhalen tegen discriminatie in het mkb

KIS heeft onderzoek gedaan naar succesverhalen rond het uitbannen van discriminatie op de arbeidsmarkt bij mkb-bedrijven. "Open hiring werd heel vaak genoemd", zegt Felten van het Kennisplatform tegen NU.nl.

Mkb-ondernemers die dat uitproberen, zijn volgens KIS enthousiast. "Het is bovendien minder gedoe met allerlei sollicitatierondes. Ondernemers in het mkb hebben het al druk genoeg", licht Felten toe.

Vooral bij banen waarvoor geen verplichte opleidingseisen gelden, bewijst open hiring zich volgens KIS. "In de horeca kan dat makkelijker dan in de zorg", zegt Baldewsingh. De methode moet voor banen met een hoger opleidingsniveau nog verder worden onderzocht.

Waarom we een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme hebben Het kabinet wil discriminatie en racisme uitbannen. Het maatschappelijke probleem blijkt echter hardnekkig.

Daarom stelde het kabinet in 2021 voor het eerst in de geschiedenis een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aan, in de persoon van Rabin Baldewsingh.

De overheidsfunctionaris heeft als opdracht meegekregen om een nationaal programma tegen discriminatie en racisme op te stellen. Dat moet deze zomer gereed zijn.

"Het is eigenlijk triest dat mijn functie nodig is", zegt Baldewsingh tegen NU.nl.

Baldewsingh 'geïnspireerd' door ideeën in het land

Baldewsingh laat zich inspireren door verhalen en ideeën die hij hoort op bijeenkomsten door heel Nederland. Hij bezoekt onder meer 22 town hall meetings over allerlei thema's rond discriminatie en racisme.

Inmiddels heeft de NCDR er zeven bijeenkomsten op zitten, over onder meer antizwartracisme, moslimdiscriminatie en discriminatie op basis van seksuele voorkeur. Het valt hem op dat sommige thema's terugkeren. "Arbeidsmarktdiscriminatie loopt door allerlei vormen van discriminatie heen", geeft Baldewsingh als voorbeeld.

"De kracht die ik in het land tegenkom, die je bijvoorbeeld ook zag bij de Black Lives Matter-demonstraties, die motiveert en emotioneert mij", zegt Baldewsingh. "Het jaagt mij weer aan om extra hard te werken."

De NCDR is na een half jaar in zijn functie nog meer overtuigd van de ernst van het maatschappelijk probleem van discriminatie en racisme. De discussie over de ernst of het bestaan ervan wil hij daarom niet meer voeren. "Racisme en discriminatie vallen niet te bagatelliseren. Het is er, verdikkeme."

Dit was het tweede van vier gesprekken die NU.nl voert met Rabin Baldewsingh tijdens zijn eerste jaar als Nederlands eerste Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Het eerste gesprek lees je hier.