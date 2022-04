Veel journalistieke onthullingen komen aan het licht na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zo werd in februari duidelijk dat diplomaten in januari 2021 al aan de bel trokken over de situatie in Afghanistan. Twee weken geleden bleek dat voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een aandeel had in de mondkapjesdeal. Wat houdt de wet precies in?

Iedereen mag informatie opvragen over het handelen van overheidsorganisaties, zoals ministeries en gemeenten. Dat kan via de Wob. De wet wordt vaak door journalisten gebruikt.

Met een Wob-verzoek kan allerlei informatie worden opgevraagd, zolang die maar ergens is vastgelegd; bijvoorbeeld in documenten of op geluidsbanden.

Ook mail- of appcontact kan na een Wob-verzoek openbaar worden gemaakt. Zo onthulde de Volkskrant aan de hand van appberichten dat CDA'er en voormalig minister van Volksgezondheid De Jonge zich actief bemoeide met de mondkapjesdeal van partijgenoot Sywert van Lienden, terwijl dit niet zijn verantwoordelijkheid was.

Soms kan een verzoek worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen, wat het geval is bij een staatsgeheim. Of omdat het om andere vertrouwelijke informatie gaat.

Volgens richtlijnen in de Wob hebben overheidsinstanties in principe acht weken de tijd om de gevraagde documenten te openbaren. Dit gaat echter vaak niet goed.

Zo bleek afgelopen januari uit onderzoek van het Instituut Maatschappelijke Innovatie en de Open State Foundation dat de afhandeling van Wob-verzoeken door de Rijksoverheid steeds trager verloopt. Ministeries doen tegenwoordig gemiddeld 161 dagen over de beantwoording, terwijl de wettelijke termijn dus twee maanden is.

NU.nl liep hier ook tegenaan. In augustus deed deze website een Wob-verzoek om informatie te krijgen over de evacuatie van Afghaanse tolken en hulpverleners. Uiteindelijk duurde dit een half jaar en gaf het ministerie een derde van de gevraagde informatie vrij.

Ook in het onderzoek naar het toeslagenschandaal werden Wob-verzoeken gebruikt. Hierbij liepen onder anderen journalisten, gedupeerde ouders en de commissie-Van Dam, die onderzoek deed naar het toeslagenschandaal, tegen slechte informatievoorziening aan.

De commissie concludeerde dat er "geen sprake" was van een "ruimhartige verstrekking van informatie". Documenten werden te laat ingeleverd of bleken incompleet te zijn.

Om de overheid transparanter te maken, is de Wet open overheid (WOO) aangenomen. Die vervangt de Wob en treedt per 1 mei in werking.

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat overheidsorganen actief informatie openbaar maken, dus niet alleen op verzoek van burgers en bijvoorbeeld journalisten. Met de wet moet ook voorkomen worden dat mensen zwartgelakte documenten, waar weinig aan kan worden afgelezen, teruggestuurd krijgen.

De termijn voor het afhandelen van een verzoek wordt daarnaast verkort naar vier weken, met een mogelijke verlenging van twee weken.