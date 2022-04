Nederland had in 2021 bijna een kwart minder gevangenen dan in 2011. Het aantal daalde met 22,5 procent, meldt de Raad van Europa dinsdag. Tussen 2020 en 2021 daalde het aantal met 7,9 procent.

Volgens de Raad van Europa kwam dat vooral doordat het begaan van misdaden moeilijker werd door de coronaregels.

In Nederland zaten vorig jaar 54 mensen per 100.000 inwoners in de gevangenis, volgens de cijfers van de Raad. Dat zijn omgerekend ongeveer 9.500 mensen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat in 2020 27.300 mensen vastzaten.

Dat grote verschil zit hem in de definitie van een gedetineerde die de instanties gebruiken en de cijfers die worden gebruikt. De Raad van Europa heeft mensen in voorarrest bijvoorbeeld niet meegenomen en het CBS wel.

Nederland in top 5 met minste gevangenen

In het onderzoek staat dat 49 landen gegevens hebben aangeleverd. Nederland is een van de vijf landen met het kleinste aantal gevangenen per 100.000 inwoners van die landen. Daarentegen heeft Nederland met bijna 13 zelfmoorden per 10.000 gedetineerden een erg groot aantal zelfdodingen.

Het gemiddelde aantal suïcides in Europese gevangenissen is 5,7 per 10.000 gevangenen. Frankrijk heeft het grootste aantal: 27,9 per 10.000 gevangenen.

Vorig jaar zaten volgens de Raad van Europa in totaal 1,4 miljoen mensen vast in de Europese landen die gegevens hebben geleverd. Dat staat gelijk aan 102 gedetineerden per 100.000 inwoners.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).