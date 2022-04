Verzekeraar Interpolis is verontrust over het toenemend gebruik van mobieltjes in het verkeer en slaat alarm over online vergaderen, meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag. Van elke honderd verkeersdeelnemers gebruiken er zeker 71 weleens de telefoon terwijl ze onderweg zijn. In 2019 waren dat nog 67 verkeersdeelnemers.

Vooral automobilisten zijn meer gaan bellen achter het stuur: van 62 procent in 2017 naar 70 procent in 2021. Dat meer weggebruikers hun mobiele telefoon gebruiken, kan volgens Interpolis komen doordat er veel online wordt vergaderd via apps als Teams en Zoom.

Er zijn in de eerste maanden van 2022 meer ongelukken geweest dan in dezelfde periode in 2021, blijkt volgens het FD uit gegevens van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), een samenwerkingsverband van politie, overheid, ANWB en andere betrokken organisaties.

"In 68 procent van de verkeersongevallen speelt afleiding de hoofdrol en binnen die categorie is de smartphone in vier van de vijf gevallen de oorzaak", zegt Chantal Vergouw, directievoorzitter bij Interpolis.

De ruim zeshonderd doden en twintigduizend ernstig gewonden kosten de samenleving jaarlijks gemiddeld 17 miljard euro, zegt Vergouw. Het leed is volgens haar echter niet in cijfers uit te drukken.