Een basisschool in Noordwijkerhout is behoorlijk opgeschrikt van een arrestatieteam dat maandagochtend de school binnenviel. De politie besloot tot de actie over te gaan na een binnengekomen melding over een man met een mes in de school. Later bleek dat het om een medewerker van de school met een taartmes ging, schrijft Omroep West.

Een voorbijganger had maandag rond 8.00 uur aan de politie gemeld dat een onbekende man basisschool De Prinsenhof aan de Langevelderweg binnenliep. Volgens de politie zou hij zich verdacht hebben gedragen. In een brief van de school aan de ouders staat dat de melder zag dat de man een mes bij zich had.

Kinderen en leraren van de school zijn vervolgens op een andere locatie opgevangen. Agenten hebben anderhalf uur lang het pand en de omgeving doorzocht. Ook vloog er een politiehelikopter boven het gebied, maar de politie trof geen verdachte situatie aan, aldus een woordvoerder. Daarop zijn de school en de omgeving weer vrijgegeven.

De politie heeft inmiddels laten weten dat de melding van de verdachte situatie berust op "een misverstand". In de brief van de school staat dat het een van hun medewerkers was die een taartmes bij zich had "om 's middags tijdens de Oekraïne-markt de taart te kunnen snijden". De bestuursvoorzitter prees het adequaat handelen van de politie en leraren en besloot met de woorden: "Liever te alert dan te laks."