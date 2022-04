Politiemedewerkers van de eenheid Amsterdam zien een verharding in de samenleving en maken zich zorgen over toenemende agressie en extreme vormen van geweld. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd trendbeeld van de Amsterdamse politie.

Het aantal geregistreerde misdrijven daalde in 2021 met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met het jaar voor de uitbraak van de coronapandemie, 2019, nam het zelfs met 19 procent af.

Voor bijna alle soorten misdrijven daalde het aantal geregistreerde meldingen. Opvallend is de stijging in het aantal gevallen van openlijk geweld: dat steeg met 75 procent ten opzichte van 2020. De stijging werd met name veroorzaakt door het 'koffiedrinken' van anticoronademonstranten op het Museumplein in de stad, dat meerdere malen uitmondde in onrust.

De demonstraties tegen de coronamaatregelen zorgden er ook voor dat het totale aantal demonstraties in de stad toenam, zowel in aantal als in grootte. In 2021 werden in totaal 1.566 demonstraties aangemeld, tegenover 1.422 in 2020 en 1.448 in 2019.

Burgemeester Femke Halsema sprak maandag in een toelichting op het rapport van de Amsterdams politie over talloze demonstraties, die werden begeleid door soms meer dan zevenhonderd agenten. "De coronapandemie heeft de polarisatie in onze samenleving voedingsbodem gegeven. Ik ben er beducht voor dat het niet zomaar verdwijnt."

'Toenemende bereidheid tot het plegen van geweld'

De Amsterdamse agenten zagen in 2021 een "toenemende bereidheid tot het plegen van geweld", concluderen de onderzoekers. Dat gebeurde niet alleen bij de demonstraties. "Geweld wordt gebruikt als eerste middel in plaats van als laatste redmiddel", schrijven de onderzoekers.

Er zijn ook zorgen onder de agenten over de jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit, radicalisering en extreme vormen van geweld binnen de georganiseerde misdaad in combinatie met zware wapens. Zo noemen de onderzoekers onder meer de overval op het waardetransport in Amsterdam-Noord en de moord op Peter R. de Vries.

Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers dat de politie-eenheid nog altijd kampt met een tekort aan personeel. "Politiemedewerkers voelen een zeer hoge werkdruk, onder meer door de vele demonstraties en de inzet die het bewaken en beveiligen van personen vergt. En dat werkt door in de gehele organisatie."