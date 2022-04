Kinderen met autisme hadden minder schoolproblemen in de afgelopen twee jaar tijdens de coronapandemie, concluderen de Universiteit Leiden en het Nederlands Autisme Register (NAR) maandag op basis van onderzoek.

Veel van deze kinderen vonden het online onderwijs erg prettig. "Veel kinderen met autisme ondervonden minder druk en prikkels van lange schooldagen. Hun ouders merkten een positieve ontwikkeling door minder verplichtingen", zeggen de wetenschappers. Zij onderzochten wat de gevolgen van corona waren op het emotionele welzijn van kinderen met autisme.

Een groot aantal van deze kinderen houdt niet van plotselinge veranderingen. Zij hebben vaak baat bij structuur en duidelijkheid. "Door de coronamaatregelen, zoals zoveel mogelijk thuisblijven en afstand houden, werd tijdens de pandemie veel structuur en duidelijkheid geboden. Zo kreeg iedereen dezelfde gedragsregels opgelegd. Mogelijk hadden deze gevolgen dus een positief effect op autistische kinderen", stellen de onderzoekers.

Bij een kleine groep kinderen was er juist een toename in problemen. Dit was een groep van jongens met hoge gemiddelde intelligentie. "Voor deze jongens was de coronapandemie een lastige periode. Toch hadden zij ook baat bij sommige gevolgen van de pandemie, zoals minder overprikkeling", zeggen de onderzoekers.

Bij het onderzoek waren 224 autistische kinderen betrokken.