Het onderzoek naar de oorzaak van de technische storing waardoor het treinverkeer zondag stil kwam te liggen, is nog in volle gang. Terwijl de NS onderzoek doet naar de gang van zaken, laten spoorvakbonden weten verbaasd te zijn over het stilleggen van het treinverkeer. De treinen hadden volgens hen gewoon - al dan niet gedeeltelijk - kunnen rijden.

Het treinverkeer lag zondag vrijwel de hele dag stil als gevolg van een technische storing. De storing had invloed op het systeem dat de actuele planningen voor treinen en personeel maakt.

Henri Janssen, bestuurder van vakbond FNV Spoor, wijst erop dat het materieel zondag gewoon aanwezig was, alleen wist de NS niet precies waar. Dat had geen probleem hoeven zijn. "Ook leeg materieel kon verzet worden. Regionale en internationale treinen reden allemaal over dezelfde infrastructuur en hetzelfde spoor met dezelfde veiligheidskwalificaties als waar de NS het mee moest doen. De machinist ziet aan seinen of hij kan rijden."

Volgens Janssen getuigt het platleggen van de dienstregeling van het onvermogen van de NS-top om zich in de werknemers te verplaatsen. De directie heeft de kwaliteiten van haar personeel volgens Janssen "onderschat".

Ook VVMC, de vakbond voor rijdend personeel, zegt dat de treinen gewoon hadden kunnen rijden. In een reactie laat de bond weten "verbaasd" te zijn dat al het treinverkeer werd stilgelegd. "Sommige stoptreinen hadden kunnen rijden", aldus bestuurder Wim Eilert.

31 Perrons op Den Haag CS afgesloten vanwege landelijke treinstoring

Staatssecretaris wil met NS om tafel

Het is nog onduidelijk hoelang het precies zal duren voordat de oorzaak bekend is, zegt een woordvoerder van de NS. "Dat is natuurlijk de vraag waar wij allemaal het antwoord op willen weten." Behalve onderzoek naar de oorzaak van de storing, evalueert de NS ook of ze dat op die manier goed heeft aangepakt.

Zo was het door de omvang van de storing niet mogelijk om alternatief vervoer zoals bussen in te zetten. Reizigers hebben bij reizigersvereniging Rover aangegeven het vooral vervelend te vinden dat ze ergens naartoe wilden, maar dat dat niet kon. "Dat betekent dat de NS wat ons betreft pendelverkeer in had moeten zetten om te zorgen dat mensen toch op hun bestemming te komen." De NS heeft zich er volgens de woordvoerder te makkelijk vanaf gemaakt door dat niet te doen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten om tafel te willen met de NS-directie. Ze vindt dat de manier waarop de vervoerder met de storing is omgegaan "echt onder de maat" was, en wil van de directie horen hoe dat is gekomen.