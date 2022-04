De vader van het gezin dat vastzat onder het puin van een ingestort huis in Oldenzaal is niet in levensgevaar. De moeder, de dochter en een monteur zijn lichtgewond geraakt. Alle slachtoffers bevinden zich in het ziekenhuis, liet burgemeester Patrick Welman maandagmiddag weten op een persconferentie.

De vrijstaande woning aan de Hoefsmid stortte maandag rond 9.45 uur volledig in door een gasexplosie. Die werd veroorzaakt doordat er bij het plaatsen van een laadpaal een gasleiding werd geraakt.

Moeder en dochter werden vrij snel onder het puin vandaan gehaald. De vader moest bevrijd worden door een speciaal team, waardoor het langer duurde. Tijdens de reddingsoperatie was voortdurend contact met de man.

In de loop van de week wordt meer bekend over de exacte oorzaak van de explosie, aldus de burgemeester. Welman vertelde verder "ontzettend blij en opgelucht te zijn dat de bewoners en de monteur die aan het werk was, buiten levensgevaar zijn". Hij noemt het "een wonder" dat iedereen levend de woning uit is gekomen.

In totaal bestaat het gezin uit vijf personen. De zoon was op het moment van de explosie buiten het huis en bleef ongedeerd. Het vijfde gezinslid, een andere dochter, woont niet meer thuis en was niet in de woning aanwezig.

Omliggende huizen werden na het instorten uit voorzorg ontruimd. Naar verwachting kunnen de bewoners maandagavond allemaal weer naar huis. Voor omwonenden wordt dan ook een bijeenkomst georganiseerd, waar mensen hun verhaal kunnen delen. De burgemeester zal daar ook bij zijn.