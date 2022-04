Een vrijstaande woning in het Overijsselse Oldenzaal is volledig ingestort, meldt Brandweer Twente op Twitter. De brandweer heeft twee bewoners van de woning onder het puin vandaan gehaald. Een derde bewoner bevindt zich nog onder de brokstukken.

De twee bewoners die onder het puin vandaan zijn gehaald, hebben aanzienlijke verwondingen, antwoordt een woordvoerder namens Veiligheidsregio Twente op vragen van NU.nl.

Over de precieze aard van hun verwondingen wordt vanwege de privacy geen informatie gegeven. Ook is nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Volgens RTV Oost en het AD gaat het om een moeder, vader en dochter. De brandweer wil daar niet op ingaan. De twee personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

De bewoner die zich nog onder de brokstukken bevindt, is aanspreekbaar, zegt de woordvoerder namens Veiligheidsregio Twente. De hulpdiensten hebben contact met deze persoon. Er zijn geen aanwijzingen dat zich nog meer mensen onder het puin bevinden.

De woning staat aan de Hoefsmid in Oldenzaal. De woordvoerder van Veiligheidsregio Twente zegt dat een gasexplosie de oorzaak van de instorting is. Omliggende woningen hebben ook schade, die wordt nog in kaart gebracht door de gemeente.

36 Hulpdiensten rukken massaal uit na instorten woning in Oldenzaal

Meerdere veiligheidsregio's werken samen

Er is opgeschaald naar GRIP 3. Dit betekent dat er sprake is van een incident met veel impact op de omgeving.

Veiligheidsregio's IJsselland en Gelderland-Zuid bieden assistentie. De brandweer vraagt omstanders met klem om de hulpdiensten de ruimte te geven.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een team gespecialiseerd in onder meer ingestorte gebouwen en het lokaliseren van slachtoffers is opgeroepen. Ook zijn drie traumahelikopters opgeroepen, waarvan er twee zijn ingezet.

Voor omstanders en betrokkenen is een opvanglocatie ingericht bij de lokale hockeyvereniging aan de Sportlaan 12. Mensen kunnen daarnaartoe gaan om over het incident te praten en samen te zijn, meldt de brandweer.