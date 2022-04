Reizigers in de avondspits moeten vanwege filnke regenval in de namiddag rekening houden met langere reistijd, zegt Weerplaza maandag.

Het zwaartepunt van een regengebied verschuift in de loop van de middag van het noordwesten naar het zuiden, midden en oosten van het land. Automobilisten krijgen het advies om extra op te letten vanwege slecht zicht en water op de weg.

Rond 17.00 uur voorspelt Weerplaza plensbuien in de zuidelijke Randstad. Automobilisten in Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht zullen naar verwachting de meeste last hebben van flinke regenval tijdens de avondspits, verwacht het weerinstituut.

Weerplaza verwacht ook de komende dagen een zware ochtend- en avondspits omdat het volgens het weerinstituut vrijwel elke dag gaat regenen.