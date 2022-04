De politie trof vorig jaar 208 dumpingen van chemisch drugsafval aan, een toename van veertien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de politie volgens Trouw maandag publiceert.

In de provincies Limburg (61), Noord-Brabant (47), Zuid-Holland en Noord-Holland (allebei 27) vonden de meeste dumpingen plaats. Het zijn vooral vaten en jerrycans vol chemicaliën die in de natuur worden gedumpt, onder meer afkomstig van de productie van xtc. Ook via het oppervlaktewater, de bodem of door afvalverbranding wordt drugsafval gedumpt.

Het aantal opgerolde labs waar synthetische drugs werden geproduceerd is vorig jaar afgenomen. In 2021 ging het om 69 locaties, terwijl het in 2020 nog om 108 locaties ging. Volgens de politie heeft de daling te maken met de strafrechtelijke aanpak van verschillende criminele netwerken afgelopen twee jaar. Deze organisaties hielden zich op grootschalige wijze bezig met het opzetten en runnen van drugslabs.