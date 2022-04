De week begint met een dag vol regen en wind. Alleen in Brabant en in Limburg is het eerst nog droog. De temperatuur ligt tussen 5 graden in het oosten en 8 graden aan de kust. De wind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard.

In de namiddag loopt de temperatuur iets verder op tot ongeveer 8 tot 10 graden. De hoogste temperaturen worden dus pas in de avond bereikt.

De regen trekt 's avonds geleidelijk naar Duitsland weg, maar helemaal droog wordt het niet. Ook in de nacht blijft de kans op buien aanwezig. Het koelt nauwelijks af met minima rond 7 graden.

