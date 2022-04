Er zullen zondagavond geen treinen van NS meer gaan rijden. Hoewel de oorzaak van de storing volgens de spoorvervoerder inmiddels verholpen is, is de impact te groot om de treinen vandaag nog te laten rijden, aldus de NS in een verklaring.

"Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd", aldus de NS.

De verwachting is dat maandagochtend grotendeels de normale dienstregeling kan worden opgestart, zo stelt de NS.

Een storing in het IT-systeem dat de NS achter de schermen gebruikt om het treinverkeer in te plannen, legde al het treinverkeer aan het begin van de middag plat. Daardoor konden alle treinen van de vervoerder niet rijden. De treinen van regionale vervoerders en internationale treinen rijdt wel gewoon volgens dienstregeling.

Vanwege de grootte van de storing kan de NS geen vervangend vervoer inzetten. Reizigers wordt geadviseerd om niet op reis te gaan of andere reisopties te zoeken.