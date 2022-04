De eerste treinen zullen aankomende nacht gaan rijden, vanaf 1.00 uur tussen Rotterdam en Utrecht. Dat meldt een woordvoerder van de NS zondagavond laat. Het vervoersbedrijf verwacht dat maandagochtend de normale dienstregeling grotendeels kan worden opgestart.

Vanwege geplande werkzaamheden stoppen de treinen vannacht niet op Amsterdam. Wel worden extra pendeldiensten tussen Amsterdam en Schiphol ingezet "om reizigers die op Schiphol zijn te kunnen helpen". Die moeten dan wel in Amsterdam met alternatief vervoer naar hun bestemming.

Volgens het vervoerbedrijf gingen reizigers zondagavond over het algemeen goed om met de situatie. De meeste reizigers hebben hun weg op een andere manier kunnen vervolgen. Alleen op de stations Amsterdam Centraal en Schiphol waren zondagavond nog gestrande passagiers aanwezig.

Aan het einde van de ochtend trad volgens de NS een storing op in het IT-systeem dat het bedrijf achter de schermen gebruikt om het treinverkeer in te plannen. Het systeem is ook belangrijk om veilig te kunnen rijden. "Wanneer er ergens een incident optreedt, dan past het systeem zich daarop aan. Dat was door de storing niet mogelijk", aldus de NS. Daarom legde de vervoerder al zijn treinverkeer aan het begin van de middag stil.

In eerste instantie meldde de NS dat de treinen tot zeker 17.00 uur niet zouden rijden. In de loop van de middag liet het bedrijf weten dat de storing nog tot zeker 20.00 uur zou duren. Aan het begin van de avond concludeerde de NS dus dat het zondag niet meer gaat lukken om een trein te laten rijden.

De treinen van regionale vervoerders en internationale treinen rijden wel gewoon volgens dienstregeling.

31 Perrons op Den Haag CS afgesloten vanwege landelijke treinstoring

NS biedt reizigers excuses aan

Vanwege de grootte van de storing kan de NS geen vervangend vervoer inzetten. Reizigers wordt geadviseerd om niet op reis te gaan of andere reisopties te zoeken.

Vanwege de storing waren veel reizigers aangewezen op bussen van regionale vervoerders. Dat leidde soms tot overvolle bussen. Daarnaast boden tal van automobilisten via Twitter of andere sociale media gestrande treinreizigers een lift aan.

Tjalling Smit, lid van de Raad van Bestuur van de NS biedt zondagavond reizigers excuses aan. "We realiseren ons heel goed dat we nu een enorm beroep doen op het begrip en zelfredzaamheid van de reiziger. Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn. We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

Extra klandizie voor taxichauffeurs en drukkere bussen

Taxichauffeurs beleefden een goede zondag door toedoen van de treinstoring. Koninklijk Nederlands Vervoer, vertegenwoordiger van circa vijfduizend tot achtduizend taxi's in de zogenoemde 'opstapmarkt', schat dat er door de treinstoring ongeveer een kwart meer taxiritten werden uitgevoerd. Woordvoerder Hilbert Michel baseert dat op een ruwe schatting vanuit Amsterdam "en dat zal in andere regio's niet zo heel veel schelen".

Volgens Michel leidde de extra klandizie niet alleen tot meer, maar ook tot langere taxiritten. Hij noemt het een opsteker voor de geplaagde taxibranche, "al is het een vervelende situatie voor reizigers ".

Ook in de bussen was het zondag druk door gestrande treinreizigers. Dat leverde regionaal soms problemen op. Zo liet vervoerder Arriva weten dat de bussen soms zo vol waren dat ze haltes moesten overslaan.