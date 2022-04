De minister voor Natuur en Stikstof verdedigt deze week in de Tweede Kamer haar stikstofbeleid. Afgelopen vrijdag publiceerde zij haar plannen. Stikstofexpert Jan Willem Erisman vreest dat de plannen vertraging gaan oplopen.

Minister Christianne van der Wal laat er geen misverstand over bestaan: onder haar leiding zullen de komende jaren vergaande stikstofreducties worden gerealiseerd. Ze benadrukt dat boerenbedrijven desnoods onteigend kunnen worden.

Voor de plannen is 25 miljard euro uitgetrokken, boven op de 6 miljard die al was vrijgemaakt. In de brief die afgelopen vrijdag is gepubliceerd, stelt de minister vrijwilligheid bij de reducties voorop. Pas als dat niet gaat, komen maatregelen als onteigeningen in beeld.

“We weten waar de problemen zitten, we weten hoeveel er gereduceerd moet worden. Toch moeten alle provincies dat nu per gebied gaan vaststellen” Jan Willem Erisman, stikstofexpert

Maar eerst moeten de provincies aan het werk. Het komende jaar moeten alle provincies per gebied aangeven hoe ze denken tot stikstofreducties te komen. In juli 2023 moeten de plannen gereed zijn. Hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman schreef vorig jaar met landschapsarchitect Benno Strootman het rapport Naar een ontspannen Nederland, waarin ze voorstellen doen om tot stikstofreducties te komen.

Ze lieten zien dat door nieuwe rekenmodellen heel precies is vast te stellen waar de grootste stikstofuitstoot plaatsvindt. Daardoor kunnen maatregelen efficiënter dan voorheen worden genomen en zijn minder boeren genoodzaakt hun emissies omlaag te brengen. Hun conclusie: de Gelderse vallei en het Groene Hart moeten aangepakt.

Wat vindt u van de plannen van minister Van der Wal?

"Wat ik heel belangrijk vind, is dat zij laat zien dat ze het probleem begrijpt. Er zijn geen geitenpaadjes meer om toch door te gaan met de uitstoot van stikstof. De natuur staat nu echt centraal, ze gebruikt herhaaldelijk het woord 'onontkoombaar'."

Toch bent u niet helemaal overtuigd.

"De richting is goed, maar ik vrees dat er veel vertraging gaat optreden. Ze had nu al per gebied heel concreet moeten aangeven hoeveel stikstof moet worden gereduceerd. We weten waar de problemen zitten, we weten hoeveel er gereduceerd moet worden. Toch moeten alle provincies dat nu per gebied gaan vaststellen. Dat leidt tot tijdverlies."

De minister is bezig met zogenaamde quick scans: in gebieden waar de situatie ernstig is moeten versneld maatregelen komen.

"Deze quick scan geeft aan waar de stikstofneerslag moet worden verminderd om achteruitgang te voorkomen. Dat geldt voor 80 procent van de gebieden."

Heeft het ministerie u en uw medeauteur Strootman benaderd? Dankzij door jullie gebruikte rekenmodellen is precies bekend waar de grootste uitstoters zitten.

"De afspraken met provincies komen voort uit de stikstofwet die door het vorige kabinet is doorgevoerd. De nieuwe regering heeft wel ons advies overgenomen over het halen van verplichtingen als het gaat om stikstofreducties, maar het proces met de provincies wilden ze niet doorbreken."

77 Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?

De minister schrijft dat ze in gesprek is met zogenaamde piekbelasters, veeboeren die heel veel stikstof uitstoten en die in de buurt van natuurgebieden liggen.

"Die gesprekken zijn de afgelopen tijd al gevoerd maar hebben nauwelijks resultaat opgeleverd, blijkt uit recente cijfers. De technische aanpassingen in stallen leiden bijvoorbeeld nog niet tot grote stikstofreducties. En de provinciale opkoopregeling van veehouderijen, waarbij boeren vrijwillig kunnen stoppen in ruil voor een vergoeding, heeft niet veel reacties opgeleverd."

Hoe kan het dat die opkoopregelingen niet goed lopen?



"Boeren wachten blijkbaar af, ze vinden de voorwaarden niet goed genoeg."

De minister komt nu met het zogenaamde 'early bird-principe', hoe eerder een veehouder besluit om zijn bedrijf te sluiten, hoe hoger de vergoeding die hij krijgt. Goed idee?

"Dit kan zeker gaan werken, als maar wel duidelijk is wat de opgave per gebied is. Pas dan weten de boeren of aanpassing van de bedrijfsvoering mogelijk is of dat ze toch liever willen stoppen."

De minister zegt dat ze wil versnellen en intensiveren, is dat verstandig?

"Zeker, dat is wat moet gebeuren. Dat is in het belang van de natuur, maar ook om een andere reden. Om nieuwe activiteiten te ontwikkelen zoals huizenbouw, wegenuitbreiding of nieuwe boerderijen moet eerst de stikstofuitstoot worden gereduceerd. Dat noem je 'stikstofruimte creëren'. Alleen is die versnelling er nog niet. Het zijn woorden, nu nog de daden. En die komen op het moment dat je weet welke doelen er per gebied in Nederland moeten worden gerealiseerd."

“Veel boeren hoopten dat er nu eindelijk duidelijkheid zou komen voor hun bedrijf” Jan Willem Erisman, antikstofexpert

De minister benadrukt keer op keer dat bijvoorbeeld het stoppen van boerenbedrijven op basis van vrijwilligheid moet gaan. Verstandig?

"Natuurlijk wil je dat liever. Maar het gevolg is wel dat provincies nu van onderaf per gebied de te halen stikstofreducties gaan vaststellen en dat er ingewikkelde afspraken komen om processen goed te laten verlopen. Daar wordt het allemaal wel complex van en als dingen tegenvallen gaat het extra tijd kosten. Als gezegd: de minister had het proces sterk kunnen versnellen als nu al was aangeven welke doelen waar gerealiseerd moeten worden."

Wat betekenen de plannen voor de boeren?

"Velen hoopten dat er nu eindelijk duidelijkheid zou komen voor hun bedrijf, zodat ze weten waaraan ze de komende tien, twintig jaar moeten voldoen, maar die duidelijkheid wordt weer niet gegeven."