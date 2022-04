Het belooft een herfstachtige week te worden, meldt Weerplaza. De temperaturen liggen iets hoger dan afgelopen week, maar het wordt ook flink wisselvallig.

In de nacht van zondag op maandag dalen de temperaturen tot aan het nulpunt. Maandag begint bewolkt en trekt vanaf het noorden een storing met regen het land binnen. Daardoor gaat het langdurig regenen. Tot en met dinsdagochtend kan er in het noorden van het land 10 tot 20 millimeter regen zijn gevallen. In het zuiden blijft dat beperkt tot 5 tot 10 millimeter.

De zuidwestenwind trekt maandag ook aan. Boven het land bereikt die wind een vrij krachtige sterkte. In het Waddengebied kan het in de ochtend zelfs even stormen. In de loop van de middag neemt de wind af. De temperaturen liggen rond de 8 graden.

Ook dinsdag start bewolkt en regenachtig. Een regengebied trekt in de loop van de dag vanuit het westen naar het oosten van het land. Het wordt 9 graden op de Waddeneilanden tot 12 graden in het zuiden. Het waait minder hard dan maandag.

Woensdag wordt het iets warmer met temperaturen van 11 tot 13 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind en er valt van tijd tot tijd regen.

De tweede helft van de week blijft ook wisselvallig met temperaturen die tussen de 9 en 11 graden schommelen. Die dagen blijft ook de zuidwestenwind vaak duidelijk aanwezig. Volgens Weerplaza wordt de tweede week van april iets minder wisselvallig.