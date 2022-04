Verschillende regionale vervoerders waarschuwen zondag voor drukte in bussen. Doordat de NS kampt met een storing en er geen treinvervangend vervoer beschikbaar is, moeten de regionale bussen ook een deel van de gestrande treinreizigers vervoeren.

De bussen van Arriva, die onder meer rijden in delen van Friesland en Noord-Brabant, zijn overvol. De vervoerder laat via Twitter weten dat ze hierdoor haltes moeten overslaan.

Ook bij Syntus in Utrecht kunnen niet alle reizigers mee in de bus, meldt de vervoerder in een Twitter-bericht. "Mede doordat NS geen treinvervangend vervoer inzet zien we enorme drukte op onder andere lijn 120 tussen Amsterdam en Utrecht. Tot onze spijt kunnen we niet iedereen meenemen." Vervoerder Keolis, waar Syntus onder valt, laat reizigers weten dat ze rekening moeten houden met "grote drukte" in de bussen.

Qbuzz, dat het busvervoer in onder meer Drenthe en Groningen regelt, meldt dat reizigers rekening moeten houden met extra drukte in de buslijn tussen Groningen en Assen.

Bij Connexxion (die onder andere busvervoer voorziet in de regio's Gooi en Vechtstreek en Zeeland) ziet dat het vrij druk is in vergelijking met afgelopen zondagen. "Maar het is niet zo druk dat we veel meldingen krijgen van overvolle voertuigen", zegt een woordvoerder. "Tot nu toe ontstaan er geen situaties die we niet kunnen handelen."

De technische storing bij de NS duurt nog tot in ieder geval 20.00 uur. De vervoerder kan nog niet inschatten wanneer het treinverkeer weer kan worden herstart. De regionale treinen rijden wel gewoon, evenals de internationale treinen.