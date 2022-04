De NS heeft maandag het treinverkeer weer opgestart nadat het zondag landelijk plat lag door een storing. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vindt dat de NS "een zeer slechte beurt" heeft gemaakt.

"Hier en daar is er een trein uitgevallen, maar we zijn in principe gewoon weer normaal opgestart", zegt een woordvoerder van de NS. Ook de NS Reisplanner klopt volgens hem weer. NS geeft wel aan dat de lengte van treinen en het type trein nog kan afwijken.

De landelijke storing leidt tot onbegrip van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij vindt dat de NS "een zeer slechte beurt" heeft gemaakt en wil met de directie om tafel, zegt de staatssecretaris in een schriftelijke reactie.

"Ik wil van de NS precies horen waarom het hele treinverkeer plat is gelegd en waarom er geen vervangend vervoer is geregeld", aldus Heijnen. "Reizigers kregen weinig informatie en geen alternatief en daarmee was de aanpak van deze storing echt onder de maat. Ik wil dan ook van de directie van NS weten hoe zij ervoor gaat zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt."

De NS laat schriftelijk weten dat er een "grondig onderzoek" komt naar de oorzaak van de storing om erachter te komen hoe het spoorwegbedrijf dit in de toekomst kan voorkomen.

Storing in het planningssysteem legde treinverkeer lam

De NS kampte sinds het begin van zondagmiddag met een storing in het planningssysteem dat achter de schermen wordt gebruikt om het treinverkeer in te plannen. Daardoor konden alle treinen van de vervoerder niet rijden. De treinen van regionale vervoerders en internationale treinen reden wel gewoon volgens dienstregeling.

In de loop van de avond werd de oorzaak van de storing opgelost. Maar omdat de impact van de storing zo groot was, lukte het niet om het treinverkeer zondag weer op te starten. Daarom zijn medewerkers van NS in de nacht van zondag op maandag bezig geweest met de treinen naar de juiste locaties te brengen. Daardoor kon de normale dienstregeling maandagochtend weer starten.

Vanwege de grootte van de storing kon de NS geen vervangend vervoer inzetten. Reizigers werd geadviseerd om niet op reis te gaan of andere reisopties te zoeken.