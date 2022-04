De NS heeft maandag het treinverkeer weer opgestart nadat het zondag landelijk plat lag door een storing. Reizigers moeten nog wel rekening houden met een enkele vertraging.

"Hier en daar is er een trein uitgevallen, maar we zijn in principe gewoon weer normaal opgestart", zegt een woordvoerder van de NS. Ook de NS Reisplanner klopt volgens hem weer.

De NS kampte sinds het begin van zondagmiddag met een storing in het planningssysteem dat achter de schermen wordt gebruikt om het treinverkeer in te plannen. Daardoor konden alle treinen van de vervoerder niet rijden. De treinen van regionale vervoerders en internationale treinen reden wel gewoon volgens dienstregeling.

In de loop van de avond werd de oorzaak van de storing opgelost. Maar omdat de impact van de storing zo groot was, lukte het niet om het treinverkeer zondag weer op te starten.

Vanwege de grootte van de storing kon de NS geen vervangend vervoer inzetten. Reizigers werd geadviseerd om niet op reis te gaan of andere reisopties te zoeken.