De storing waardoor het treinverkeer van de NS al sinds het middaguur plat ligt, gaat langer duren dan verwacht. De vervoerder laat zondagmiddag weten dat de treinen tot in ieder geval 20.00 uur niet rijden.

Het is nog niet te zeggen hoe lang de situatie gaat duren, zegt de NS. Alleen op trajecten van regionale vervoerders wordt gereden, al is de reisinformatie hier ook niet actueel. Er wordt nog altijd hard gewerkt aan een oplossing, zegt de vervoerder.

De NS kampt sinds het begin van de middag met een storing in het planningssysteem dat achter de schermen wordt gebruikt om het treinverkeer in te plannen. Daardoor kunnen alle treinen van de vervoerder niet rijden.

Vanwege de grootte van de storing kan de NS geen vervangend vervoer inzetten. Reizigers worden dringend geadviseerd om hun reis uit te stellen of andere reisopties te zoeken.

Er is geen aanleiding om te denken dat het gaat om een mogelijke hack van het systeem, kan de NS verder melden. Het besluit om te stoppen met rijden is er een "dat je liever niet neemt". Niet alleen was er geen actuele reisinformatie voor reizigers, ook waren er achter de schermen problemen. Zo was het door de storing lastig om personeel en treinen opnieuw in te delen als er bijvoorbeeld ergens vertraging zou ontstaan.