De NS kampt zondag met een grote technische storing. Hierdoor kunnen de treinen van NS tot zeker 17.00 uur niet rijden, meldt de spoorvervoerder. Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen wel, hoewel daarbij volgens de NS geen actuele reisinformatie gegeven kan worden.

NS heeft last van een storing in het planningsysteem dat achter de schermen gebruikt wordt om het treinverkeer in te plannen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Daardoor kunnen de treinen niet rijden."

Door de storing kloppen volgens de NS ook de reisadviezen in de online reisplanner niet. Die bevat namelijk "geen vertragingen of uitgevallen treinen". Op de stations kan de NS zelfs geen enkele informatie geven. Ook de geluidssystemen op de stations werken niet.

Reizigers krijgen het advies om hun treinreis met NS uit te stellen of naar andere reisopties te zoeken. Wie al bezig was met een reis zal waarschijnlijk bij het eerstvolgende station de trein moeten verlaten. Volgens de woordvoerder van de NS zullen er waarschijnlijk geen NS-bussen worden ingezet, omdat er in een trein veel meer mensen passen en dit daarom "geen optie" is.

De NS kan niet garanderen dat de treinen na 17.00 uur weer gaan rijden. "We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoelang deze situatie zal duren." Ook over de oorzaak van de storing kan de vervoerder nog niets zeggen.