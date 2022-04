De natuurijsbaan in het Gelderse Winterswijk is zondagochtend opengegaan dankzij de lage temperatuur. De nacht van 2 op 3 april was nog nooit zo koud. Volgens Omroep Gelderland zijn de ijsmeesters van ijsvereniging WIJV de hele nacht bezig geweest met het prepareren van de baan.

"Dit is zo volstrekt uniek: voor het eerst schaatsen op natuurijs in april", zegt ijsmeester Hendrik van Prooije tegen de omroep.

Op beelden op sociale media is te zien dat meerdere mensen hun schaatsen al hebben ondergebonden en gebruikmaken van de baan. Volgens De Telegraaf is het niet heel druk op het ijs.

Afgelopen nacht werd in het Gelderse Deelen de laagste temperatuur gemeten: -6,3 graden. Dat is ruim onder het vorige record van -5,5 graden, dat uit 1909 stamt en toen in Winterswijk werd vastgesteld.

De schaatspret in Winterswijk duurt waarschijnlijk niet heel lang, omdat de temperatuur langzaam oploopt tot ongeveer 8 graden. Komende nacht kan de temperatuur opnieuw dalen naar waarden rond het vriespunt, maar het wordt niet meer zo koud als afgelopen nacht.