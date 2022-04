Niet eerder was het in de nacht van 2 op 3 april zo koud als vannacht. In Deelen in Gelderland werd met -6,3 graden de laagste temperatuur gemeten, schrijft Weerplaza zondag.

Ook in andere plaatsen in het land was het kouder dan normaal. In Eelde (Drenthe), Herwijnen (Gelderland), Hupsel (Achterhoek), Enschede en Eindhoven vroor het matig met minima tussen -5 en -6 graden.

In De Bilt is geen weerrecord gebroken. Daarvoor moest het daar kouder worden dan -4,8 graden, maar tot dusverre is het er niet kouder geworden dan -4,0 graden.

Weerplaza schrijft dat vorst in April niet heel bijzonder is. Vorig jaar kwam de temperatuur in Eelde achttien dagen lang onder het vriespunt. In Hupsel kwam het tot zeventien vorstdagen en in Heino (Overijssel) tot zestien. In april 1917 werd in Eelde een recordaantal van twintig vorstdagen genoteerd.