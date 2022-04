Een busje met toeristen is zaterdag de Prinsengracht in Amsterdam ingereden. Geen van de negen inzittenden is daarbij zwaargewond geraakt.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de betrokkenen direct hulp kregen. Een voorbijganger sprong direct het water in en ook mensen op bootjes in de gracht hebben geholpen, aldus de brandweer.

Duikers van de brandweer hebben voor de zekerheid nog gezocht naar eventuele andere inzittenden, maar iedereen bleek inmiddels uit het busje te zijn. Twee van de toeristen moesten naar het ziekenhuis, eentje met een polskwetsuur, een ander met een snijwond.

Volgens de woordvoerder is er vermoedelijk iets misgegaan toen de chauffeur het busje wilde parkeren. De toeristen zijn opgevangen in een café in de buurt.