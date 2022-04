De politie is nog op zoek naar meerdere verdachten die in de auto zaten die zaterdagochtend na een grote politieachtervolging werd aangehouden op de A27 tussen Utrecht en Hilversum. In het voertuig lag ook een explosief. Dat is veilig meegenomen door de explosievenopruimingsdienst (EOD), meldt de politie. De weg is inmiddels weer vrij.

De auto waarin de verdachten zaten, kwam ter hoogte van Amelisweerd tot stilstand. Vervolgens gingen de inzittenden er te voet vandoor, aldus de politie. Eén van de verdachten werd in de omgeving van het voertuig aangehouden. Een onbekend aantal andere verdachten wist te ontkomen. De politie is nog op zoek naar hen.

De achtervolging vond zaterdagochtend vroeg plaats. Rond 6.00 uur sloot de politie het deel van de A27 af. Nadat de politie en de EOD heel de ochtend bezig waren geweest met onderzoek ter plaatse, ging de weg rond 12.45 uur weer open voor verkeer.