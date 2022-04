De politie is nog op zoek naar verdachten die in de auto zaten die zaterdag na een grote politieachtervolging werd aangehouden op de A27 tussen Utrecht en Hilversum. In de wagen lag ook een explosief. Dat is veilig meegenomen door de explosievenopruimingsdienst (EOD), meldt de politie. De weg is inmiddels weer vrij.

De achtervolging vond zaterdagochtend vroeg plaats. Rond 4.45 uur kreeg de politie een melding binnen van een verdachte auto die in Noord-Brabant reed. Daarna ontstond een lange achtervolging, waarbij meerdere politieauto's en een politiehelikopter op het voertuig jaagden. Tijdens de achtervolging hebben agenten ook waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie.

Uiteindelijk kwam de auto de A27 ter hoogte van Amelisweerd tot stilstand. Vervolgens gingen de inzittenden er te voet vandoor, aldus de politie. Eén van de verdachten werd in de omgeving van het voertuig aangehouden. Een nog onbekend aantal andere verdachten wist te ontkomen. De politie is nog op zoek naar hen.

35 A27 weer open na grootschalig politieonderzoek met bompak

'Flinke kabelbundel met zwart pakketje'

Rond 6.00 uur sloot de politie het deel van de A27 af. De EOD kwam ter plaatste, omdat er mogelijk een explosief in de auto lag. Fotograaf Koen Laureij meldde op Twitter dat "een EOD'er in bompak" een tas uit de auto onderzocht. "Daar kwam een flinke kabelbundel met een zwart pakketje aan het uiteinde uit."

Na onderzoek bleek het inderdaad om een explosief te gaan, meldt de politie. Deze is "veilig afgevoerd" door de explosievenopruimingsdienst. In de auto zijn volgens lokale media ook onder meer jerrycans en een sloophamer gevonden. De wagen is meegenomen voor onderzoek. Nadat het politieonderzoek ter plaatse was afgerond, ging de weg rond 12.45 uur weer open voor verkeer.

Over de identiteit van de verdachten is niets bekendgemaakt. Ook meldt de politie niet om wat voor explosief het gaat en waarom het in de auto lag.

Volg dit en ander nieuws over Utrecht Volgen Krijg een melding als we nieuws over Utrecht plaatsen