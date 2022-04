De A27 in de richting van Utrecht naar Hilversum is zaterdagochtend afgezet in verband met een grote politieactie. Wat die actie precies inhoudt is onduidelijk. Een woordvoerder meldt aan NU.nl dat de actie te maken heeft met een achtervolging.

Verder kan de woordvoerder nog niets zeggen over wat er op de snelweg tussen Utrecht en Hilversum is gebeurd.

RTV Utrecht meldt dat een persoon is gearresteerd. Vervolgens bleven agenten aanwezig om onder meer in de berm te zoeken, mogelijk naar meer verdachten. Volgens fotografen van de lokale omroep is ook de explosievenopruimingsdienst (EOD) aanwezig. De woordvoerder kan dit alles nog niet bevestigen aan NU.nl.

De omroep schrijft dat de weg rond 6.00 uur werd afgezet. Het is nog niet duidelijk hoelang dit duurt.