De A27 in de richting van Utrecht naar Hilversum is zaterdagochtend afgezet in verband met een grote politieactie. Na een achtervolging is er een persoon gearresteerd, meldt de politie.

Verder kan de woordvoerder nog niets zeggen over wat er op de snelweg tussen Utrecht en Hilversum is gebeurd. De EOD doet onderzoek naar mogelijke explosieven in de auto.

"Een EOD'er in bompak heeft zojuist één van de twee tassen uit de auto onderzocht", meldt fotograaf Koen Laureij op Twitter. "Daar kwam flinke kabelbundel uit met zwart pakketje aan uiteinde."

RTV Utrecht meldt dat agenten aanwezig zijn om onder meer in de berm te zoeken, mogelijk naar meer verdachten. Een politiewoordvoerder kan dit nog niet bevestigen aan NU.nl.

De omroep schrijft dat de weg rond 6.00 uur werd afgezet. Het is nog niet duidelijk hoelang dit duurt.