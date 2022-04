In het oosten en zuidoosten is nog wat (natte) sneeuw mogelijk, maar elders verloopt de zaterdag droog. Vooral in de kustgebieden is er ruimte voor de zon. Er staat een gure noordoostenwind en met maximaal 7 graden is het een frisse dag.

De zon zal zaterdag vooral in het westen en noorden van het land te zien zijn. In de rest van het land is de bewolking hardnekkiger. De wind komt uit het noordoosten en boven land is deze matig van kracht. Aan zee is de wind vrij krachtig.

's Middag klimt de temperatuur op tot zo'n 4 tot 6 graden, maar door de wind die uit het noordoosten komt ligt de gevoelstemperatuur net boven het vriespunt.

In de avond gaat de wind wat liggen. Het klaart op en de temperatuur daalt in het binnenland tot enkele graden onder nul.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.