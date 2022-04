Het slachtoffer dat vrijdag in Hoofddorp werd doodgeschoten, was een twintigjarige man uit Aalsmeer. Er is nog geen verdachte aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden.

Vrijdag rond het middaguur kwamen er bij de politie meldingen over een schietpartij in Hoofddorp binnen. Het incident vond plaats op de parkeerplaats van voetbalclub Overbos aan het Leenderbos. Er waren meerdere schoten gehoord.

De politie trof ter plaatse de twintigjarige man uit Aalsmeer aan. Die was op dat moment zwaargewond. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer te redden, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De recherche stelde direct een onderzoek naar het incident in. Ook werd een opsporingsactie op touw gezet, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Er is nog niemand voor de schietpartij aangehouden.

Via Burgernet werd eerder op de dag een signalement van de mogelijke schutter of schutters verspreid. Eén van de mannen heeft volgens de politie een lichtgetinte huidskleur en droeg een pet. De ander is vermoedelijk tussen de twintig en dertig jaar oud en droeg een zwarte jas van het merk The North Face. Ze zouden in een Volkswagen Polo of Golf rijden.

Getuigen die mogelijk meer van het incident weten, worden door de recherche opgeroepen om zich te melden. Ook is de politie nog op zoek naar camerabeelden.