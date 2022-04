In het Noord-Hollandse Hoofddorp is vrijdag een persoon overleden bij een schietincident, meldt de politie. De schietpartij vond rond 12.00 uur plaats op een parkeerplaats van voetbalclub Overbos aan het Leenderbos. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Via Burgernet is een signalement van de mogelijke schutter of schutters verspreid. Eén van de mannen zou lichtgetint zijn en een pet dragen. De ander is vermoedelijk tussen de twintig en dertig jaar oud en draagt een zwarte jas van het merk The North Face, aldus het bericht. Ze zouden in een Volkswagen Polo of Golf rijden.

De politie trof het slachtoffer in eerste instantie gewond aan. Ook hulpverleners kwamen naar de plek toe. Zo'n veertig minuten later meldde de politie dat het slachtoffer alsnog was overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

De politie vraagt mensen die tussen 11.30 en 12.00 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de plek van de schietpartij zich te melden.