Na de sneeuwval van vrijdag ziet het weekend er wat droger uit. Wel valt er in sommige delen van het land weer wat sneeuw. Ook de koude nachten zorgen voor een winters tintje, meldt Weerplaza.

Vrijdag begon op veel plaatsen met een winters landschap na een nacht waarin er lange tijd sneeuw was gevallen. Er waait een koude noordoostenwind en de temperatuur is met slechts een graad of 5 aan de magere kant voor begin april.

In de nacht naar zaterdag zwakt de wind wat af. Tijdens opklaringen gaat de temperatuur flink onderuit. In het oosten en zuiden blijft bewolking hardnekkig en komt het niet of nauwelijks tot vorst. In Limburg, de Achterhoek en het oosten van Brabant kan vannacht en morgenochtend nog wat sneeuw vallen.

Terwijl zaterdag slechts in het zuidoosten van het land een lokale (winterse) bui valt, kan zondagmiddag op meer plaatsen een bui vallen. Met temperaturen die niet meer zo laag zijn als op vrijdag, valt er regen, hagel en slechts zeer lokaal wat natte sneeuw. Met name zondag breekt de zon geregeld door.

Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Regelmatig valt regen en soms waait het ook stevig. De temperatuur komt overdag op maximaal een graad of 10 uit. Lenteweer zit er voorlopig niet in en dat is na een record zonnige maartmaand met vaak ook zeer aangename middagen, wel even wennen.